В этом году организаторы «Ролан Гаррос» заработали € 24 млн — на 43% меньше, чем в прошлом

В 2020 году прибыль организаторов Открытого чемпионата Франции составила € 24 млн, сообщает Ubitennis.

По данным источника, по сравнению с прошлым годом выручка организаторов сократилась на 43%. Значительное влияние на неё оказало ограничение по количеству зрителей. Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году «Ролан Гаррос» могли посещать 1 тыс. человек в день. Всего на турнир попали 15 тыс. зрителей, в то время как в прошлом году их было 519 тыс. Сообщается, что большую часть выручки составили доходы от продажи ТВ-прав.

Чемпионом «Ролан Гаррос» в 13-й раз в карьере стал испанец Рафаэль Надаль. В финале соревнований он со счётом 6:0, 6:2, 7:5 обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.