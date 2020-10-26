В этом году организаторы «Ролан Гаррос» заработали € 24 млн — на 43% меньше, чем в прошлом
В 2020 году прибыль организаторов Открытого чемпионата Франции составила € 24 млн, сообщает Ubitennis.
По данным источника, по сравнению с прошлым годом выручка организаторов сократилась на 43%. Значительное влияние на неё оказало ограничение по количеству зрителей. Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году «Ролан Гаррос» могли посещать 1 тыс. человек в день. Всего на турнир попали 15 тыс. зрителей, в то время как в прошлом году их было 519 тыс. Сообщается, что большую часть выручки составили доходы от продажи ТВ-прав.
Чемпионом «Ролан Гаррос» в 13-й раз в карьере стал испанец Рафаэль Надаль. В финале соревнований он со счётом 6:0, 6:2, 7:5 обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Аннакон: 13 побед Надаля на «РГ» можно признать величайшим достижением в истории спорта
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