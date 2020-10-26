Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира в Нур-Султане
Россиянин Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира в Нур-Султане. В финальном отборочном матче Карацев со счётом 6:3, 6:3 обыграл представителя Австралии Алексея Попырина. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Карацев — единственный россиянин, который сыграет в основной сетке соренований. Евгений Донской в полуфинале квалификаций со счётом 0:6, 4:6 проиграл Виктору Троицки из Сербии. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
На данный момент Карацев занимает 113-ю строчку в рейтинге ATP — это лучший результат в его карьере.
Турнир категории ATP 250 проводится впервые. Соревнования стартуют сегодня, 26 октября, и завершатся 1 ноября. Общий призовой фонд турнира составил $ 337 тыс.
- 26 октября 2020
-
11:27
-
10:45
-
10:42
-
09:34
-
09:00
-
08:43
-
04:47
-
01:01
- 25 октября 2020
-
23:24
-
22:27
-
20:28
-
20:05
-
17:58
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:44
-
14:24
-
14:04
-
10:49
-
01:01
- 24 октября 2020
-
23:31
-
23:18
-
22:17
-
20:34
-
18:54
-
16:58
-
16:48
-
15:54
-
15:27
-
15:06
-
13:11
-
13:10
Партнерский контент