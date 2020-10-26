Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира в Нур-Султане

Россиянин Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира в Нур-Султане. В финальном отборочном матче Карацев со счётом 6:3, 6:3 обыграл представителя Австралии Алексея Попырина. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Карацев — единственный россиянин, который сыграет в основной сетке соренований. Евгений Донской в полуфинале квалификаций со счётом 0:6, 4:6 проиграл Виктору Троицки из Сербии. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

На данный момент Карацев занимает 113-ю строчку в рейтинге ATP — это лучший результат в его карьере.

Турнир категории ATP 250 проводится впервые. Соревнования стартуют сегодня, 26 октября, и завершатся 1 ноября. Общий призовой фонд турнира составил $ 337 тыс.