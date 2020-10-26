Зверев показал фото с родителями после второй подряд победы на турнире в Кёльне

Немецкий теннисист Александр Зверев на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографию с родителями после победы на турнире в Кёльне (Германия).
«Замечательные две недели в Кёльне», — написал Зверев.
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Зверева в "Твиттере".
Отец 23-летнего немца – советский экс-теннисист Александр Зверев-старший, который дважды возглавлял рейтинг лучших теннисистов СССР, мама — экс-теннисистка Ирина Зверева, также выступавшая за Советский союз и СНГ.
В решающем матче соревнований Зверев нанёс поражение со счётом 6:2, 6:1 аргентинцу Диего Шварцману. Для 23-летнего Зверева титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2020. Неделю назад Александр выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.
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