Зверев показал фото с родителями после второй подряд победы на турнире в Кёльне

Немецкий теннисист Александр Зверев на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографию с родителями после победы на турнире в Кёльне (Германия).

«Замечательные две недели в Кёльне», — написал Зверев.

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Зверева в "Твиттере".

Отец 23-летнего немца – советский экс-теннисист Александр Зверев-старший, который дважды возглавлял рейтинг лучших теннисистов СССР, мама — экс-теннисистка Ирина Зверева, также выступавшая за Советский союз и СНГ.

В решающем матче соревнований Зверев нанёс поражение со счётом 6:2, 6:1 аргентинцу Диего Шварцману. Для 23-летнего Зверева титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2020. Неделю назад Александр выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.