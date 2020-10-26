Александр Зверев: играю всё лучше и лучше. Думаю, скоро буду в своей лучшей форме

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после второй подряд победы на турнире в Кёльне (Германия). В решающем матче соревнований Зверев нанёс поражение со счётом 6:2, 6:1 аргентинцу Диего Шварцману.

«Знаю, что в финалах нужно показывать лучший теннис, чтобы иметь шанс на победу, поэтому я очень доволен своим выступлением. Возможно, лучший матч за последние две недели в Кёльне. Диего — тот игрок, с которым очень непросто состязаться. Он не ошибается на ударах с задней линии.



Чувствовал, что могу попробовать что-то новое на корте, и это сработало. Играю всё лучше и лучше. Думаю, скоро буду в своей лучшей форме», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Для 23-летнего Зверева титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2020.