Рафаэль Надаль поднялся на 7-е место на турнире по гольфу на Мальорке
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принимает участие в турнире по гольфу, который проходит на его родной Мальорке (Испания), и уже поднялся на 7-е место.
Посмотреть фотографии можно на странице Кубка Дэвиса в "Твиттере".
Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартует сегодня, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.
Напомним, в этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.
Надаль: я счастливчик, жизнь улыбается мне, но главное — продолжать двигаться вперёд
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