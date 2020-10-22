Надаль: я счастливчик, жизнь улыбается мне, но главное — продолжать двигаться вперёд

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился планами на будущее.

«Моя цель — продолжать наслаждаться повседневной жизнью. Я счастливчик, жизнь улыбается мне. Не знаю, что мне осталось выиграть, но главное — продолжать двигаться вперёд. Если этот энтузиазм пропадёт, значит, настало время посвятить себя чему-то другому. Пока у меня он есть, мне нужно усердно работать каждый день, чтобы у меня был шанс соревноваться на высочайшем уровне», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Напомним, в этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

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