Андрей Рублёв: если попаду на Итоговый турнир ATP, будет идеально

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о собственных шансах попасть на Итоговый турнир ATP. Сейчас Рублёв является восьмой ракеткой мира. Помимо него на путёвку на Итоговый турнир претендуют аргентинец Диего Шварцман, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис и канадец Денис Шаповалов.
«Я очень рад. Знаю, что в этом году Итоговый турнир в последний раз будет проходить в Лондоне. Там будет здорово, хотел бы там выступить хоть раз. Если честно, я вообще не думал, что у меня будет шанс попасть туда. Не хочу менять своё мышление. Даже если я не попаду туда, ничего не изменится, я в любом случае провёл потрясающий сезон. А если попаду на Итоговый турнир, всё будет идеально», — сказал Рублёв пресс-службе ATP.
20 октября Андрею исполнилось 23 года, а за два дня до этого он стал победителем турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербург, в финальном матче обыграв хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В 2020 году он выиграл уже четыре трофея — помимо St. Petersburg Open соревнования в Дохе (ОАЭ), Аделаиде (Австралия) и Гамбурге (Германия).
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