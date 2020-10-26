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Шварцман — о январском конфликте с Медведевым: сказал ему, что он просто болван

Шварцман — о январском конфликте с Медведевым: сказал ему, что он просто болван
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман спустя 9 месяцев решил раскрыть детали конфликта с россиянином Даниилом Медведевым. Инцидент произошёл во время их встречи 1/4 финала ATP Cup ещё 9 января 2020 года. Победу в трёх сетах тогда одержал Медведев — 6:4, 4:6, 6:3. Во время матча Шварцман проявлял недовольство поведением российского теннисиста.

«Больше не здороваюсь с Медведевым. Раньше у нас были прекрасные отношения. На соревнованиях бывают моменты, когда кто-то может вспылить, а затем попросить прощения.

Во время нашей встречи Медведев выиграл сет и после этого буквально вытаращился на меня и мою команду. Это как если в футболе кто-то забьёт гол, а потом побежит к тебе и твоим фанатам, чтобы отпраздновать его. После матча я ему прямо сказал, что он просто болван», — приводит слова Шварцмана Punto de Break со ссылкой на ESPN.

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