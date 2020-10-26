Новак Джокович: споры о лучшем теннисисте в истории оставляю другим
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что его не интересуют споры о лучшем игроке в истории. Многие эксперты не могут определиться, кого считать лучшим. Голоса разделяются между Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.
«Оставляю эти споры другим, это не моё дело. Просто пытаюсь быть первой ракеткой мира. Моим кумиром был Пит Сампрас. Было бы здорово повторить его рекорд», — цитирует Джоковича Ubitennis.
Рекордсменами по количеству выигранных турниров «Большого шлема» являются Федерер и Надаль — они выиграли по 20 турниров. В активе Джоковича — 17 побед на «мэйджорах».
В 2020 году Джокович выиграл Australian Open, а Надаль стал победителем «Ролан Гаррос». Победу на US Open одержал Доминик Тим.
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