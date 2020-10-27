Шаповалов проиграл 153-й ракете мира на старте турнира в Вене

Канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Вене (Австрия). В матче первого круга Шаповалов сенсационно уступил австрийцу Юрию Родионову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. 12-я ракетка мира Шаповалов выполнил пять эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из двух. В свою очередь Родионов, занимающий 153-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырёх.

В матче второго круга Родионов встретится с победителем встречи Аляж Бедене (Словения) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.