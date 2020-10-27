Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шаповалов проиграл 153-й ракете мира на старте турнира в Вене

Шаповалов проиграл 153-й ракете мира на старте турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Вене (Австрия). В матче первого круга Шаповалов сенсационно уступил австрийцу Юрию Родионову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. 12-я ракетка мира Шаповалов выполнил пять эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из двух. В свою очередь Родионов, занимающий 153-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырёх.

В матче второго круга Родионов встретится с победителем встречи Аляж Бедене (Словения) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.

Вена. 1-й круг
26 октября 2020, понедельник. 21:50 МСК
Юрий Родионов
153
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020