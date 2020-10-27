Шаповалов проиграл 153-й ракете мира на старте турнира в Вене

Канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Вене (Австрия). В матче первого круга Шаповалов сенсационно уступил австрийцу Юрию Родионову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. 12-я ракетка мира Шаповалов выполнил пять эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из двух. В свою очередь Родионов, занимающий 153-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырёх.
В матче второго круга Родионов встретится с победителем встречи Аляж Бедене (Словения) — Даниэль Эванс (Великобритания).
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.
- 27 октября 2020
-
00:00
- 26 октября 2020
-
23:20
-
22:52
-
21:36
-
20:52
-
20:44
-
20:15
-
18:43
-
17:23
-
16:28
-
15:44
-
14:34
-
13:39
-
12:45
-
11:27
-
10:45
-
10:42
-
09:34
-
09:00
-
08:43
-
04:47
-
01:01
- 25 октября 2020
-
23:24
-
22:27
-
20:28
-
20:05
-
17:58
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:44
-
14:24
-
14:04