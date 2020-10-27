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Джокович победил Краиновича на старте турнира в Вене

Джокович победил Краиновича на старте турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира ATP в Вене (Австрия). На старте турнира он одержал победу над соотечественником Филиппом Краиновичем. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил 8 эйсов и допустил 4 двойные ошибки, также он реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Вене Джокович встретится с хорватом Борной Чоричем, который ранее победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:4.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.

Вена. 1-й круг
27 октября 2020, вторник. 17:55 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		3  
         
Филип Краинович
30
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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