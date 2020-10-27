Джокович победил Краиновича на старте турнира в Вене

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира ATP в Вене (Австрия). На старте турнира он одержал победу над соотечественником Филиппом Краиновичем. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил 8 эйсов и допустил 4 двойные ошибки, также он реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Вене Джокович встретится с хорватом Борной Чоричем, который ранее победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:4.
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.
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