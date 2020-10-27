Хачанов и Рублёв вышли во второй круг турнира в Вене в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились во второй круг турнира в Вене в парном разряде. В матче первого круга они победили французскую пару Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 10:2.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Хачанов и Рублёв выполнили 11 эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх. Их соперники 11 раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти.

Следующими соперниками Рублёва и Хачанова станут Роберт Фарах (Колумбия) и Фабрис Мартен (Франция).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.