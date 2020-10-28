11-я ракетка мира Монфис объявил о досрочном завершении сезона

Французский теннисист Гаэль Монфис сообщил, что досрочно завершает сезон. 11-я ракетка мира больше не будет участвовать в турнирах до конца 2020 года. Об этом он объявил на мини-пресс-конференции, которую устроил на своём канале на платформе Twitch.
«Я не приму участие в турнире в Париже и я завершаю сезон 2020 года. Пандемия повлияла, очень сложно получать удовольствие, у меня пропало это чувство. Мне действительно тяжело, я чувствую грусть.
Главное – разрезать нить и двигаться вперёд. Нет никаких проблем, я ненадолго отложу теннис, но буду продолжать заниматься спортом, жить жизнью молодого человека. У меня впереди ещё есть время. Думаю, что я смогу играть до 40 лет», — сказал Монфис.
После возобновления сезона Монфис так и не смог набрать форму. Он проиграл четыре матча подряд.
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