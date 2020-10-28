Бывшая девушка Зверева сообщила, что ждёт от теннисиста ребёнка

Немецкая модель Бренда Патеа, которая раньше встречалась с теннисистом Александром Зверевым, сообщила, что забеременела от спортсмена.
«Я нахожусь на 20-й неделе беременности, жду ребёнка от Саши. В наших отношениях был кризис, так как у нас разные взгляды на жизнь. Каждый человек, который вступает в отношения со спортсменом, должен жертвовать многим.
Ребёнок не был запланирован, но я сделаю всё, чтобы он вырос в гармоничной среде. Мне повезло, что у меня есть возможность растить его самостоятельно», — приводит слова Патеа Ubitennis со ссылкой на Gala.
Также модель заявила, что они со Зверевым не планируют возобновлять отношения. По словам Патеа, им предстоит в дальнейшем решить вопрос об опеке ребёнка.
По данным ATP, Зверев за карьеру заработал $ 22,8 млн призовых.
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