Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Четвёртый номер посева в первом круге обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Медведев выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Джунг, занимающий 127-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5.



Следующим соперником Даниила станет победитель встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Вашек Поспишил (Канада).



Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.