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Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Вене

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Четвёртый номер посева в первом круге обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Медведев выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Джунг, занимающий 127-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5.

Следующим соперником Даниила станет победитель встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Вашек Поспишил (Канада).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Вена. 1-й круг
28 октября 2020, среда. 16:10 МСК
Джейсон Джунг
127
Китайский Тайбэй
Джейсон Джунг
Д. Джунг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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