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Медведев прокомментировал победу над 127-й ракеткой мира на турнире в Вене

Медведев прокомментировал победу над 127-й ракеткой мира на турнире в Вене
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода во второй круг соревнований категории ATP 500 в Вене (Австрия). Четвёртый номер посева в первом круге обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1.

«Кажется, я классно начал турнир. Победа в первом раунде наиболее важна на таких соревнованиях, так как именно на старте чаще всего случаются тяжёлые матчи. Рад, что начал с победы, и с нетерпением жду следующих матчей.

Мне очень нравится в Вене. Здесь классный отель и, наверное, лучшая еда за весь год. Конечно, это всё мелочи, но именно они радуют игроков», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Следующим соперником Даниила станет теннисист из Каданды Вашек Поспишил.

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