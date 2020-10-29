Полуфиналистка Уимблдона-2017 Рыбарикова завершила карьеру

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова объявила о завершении профессиональных выступлений. Экс 17-я ракетка мира сообщила об этом на своей странице в «Инстаграме».



«Наверное, вы знаете, что уже более года я не играла в теннис. Финал Кубка федерации в Будапеште мог быть моим последним турниром, но пандемия коронавируса изменила мои планы.



Теперь же хочу сказать, что спустя 15 лет взлётов и падений я завершаю карьеру. Благодарна теннису за всё, что он мне дал. Помимо встречи с множеством хороших и интересных людей со всего мира я испытала потрясающие эмоции: начиная с победы в моём первом турнире и заканчивая выходом в полуфинал Уимблдона в 2017 году», — написала Магдалена.



В активе Рыбариковой четыре трофея, выигранных на турнирах WTA. Свой последний матч Магдалена провела в августе 2019 года, когда уступила в квалификации US Open кореянке На Ли Хан.