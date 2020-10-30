Надаль прибыл в Париж, где местный «Мастерс» могут отменить из-за коронавируса

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прибыл в столицу Франции, где на следующей неделе стартуют последние в сезоне соревнования категории «Мастерс».
«Лишь недавно я уехал из Парижа и вот, несколько недель спустя, я снова здесь. Будьте здоровы и берегите себя», — написал испанец на своей странице в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что проведение «Мастерса» в Париже под угрозой из-за всеобщего карантина во Франции. Журналистка Кэрол Бушар на своей странице в «Твиттере» сообщила, что окончательное решение Французской федерации тенниса станет известно сегодня, 29 октября. Сообщается, что если турнир и состоится, то он однозначно пройдёт при пустых трибунах.
Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.
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