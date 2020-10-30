Зверев: стану отцом в 23 года, жду ребёнка с нетерпением. Буду выполнять свои обязанности
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал информацию о том, что его бывшая девушка, модель Бренда Патеа ждёт от него ребёнка.
«Последние дни были непростыми для меня. В 23 года я стану отцом и я с нетерпением жду появления на свет этого ребёнка. Даже невзирая на то, что я и Бренда более не вместе, мы в хороших отношениях — я приветствую новость о её беременности. Мы будем заботиться о ребёнке вместе. Ничего большего говорить не хочу — всё-таки, это личная тема и, надеюсь, Бренда тоже справится без лишнего внимания прессы», — написал Зверев на своей странице в «Твиттере».
Сама модель ранее заявила, что они со Зверевым не планируют возобновлять отношения. По словам Патеа, им предстоит в дальнейшем решить вопрос об опеке ребёнка.
Бывшая девушка Зверева о теннисисте: за всё надо отвечать — будь то ребёнок или же насилие
- 30 октября 2020
-
01:04
-
00:42
-
00:23
-
00:12
- 29 октября 2020
-
22:54
-
21:48
-
20:14
-
19:20
-
18:30
-
18:23
-
16:07
-
16:00
-
15:14
-
15:10
-
15:05
-
13:51
-
13:07
-
12:33
-
12:13
-
10:36
-
09:41
-
05:34
-
00:49
- 28 октября 2020
-
23:43
-
23:17
-
22:11
-
21:01
-
19:31
-
17:19
-
16:58
-
16:17
-
15:51
-
15:42
-
14:48
-
13:56
Партнерский контент