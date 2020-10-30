Зверев: стану отцом в 23 года, жду ребёнка с нетерпением. Буду выполнять свои обязанности

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал информацию о том, что его бывшая девушка, модель Бренда Патеа ждёт от него ребёнка.



«Последние дни были непростыми для меня. В 23 года я стану отцом и я с нетерпением жду появления на свет этого ребёнка. Даже невзирая на то, что я и Бренда более не вместе, мы в хороших отношениях — я приветствую новость о её беременности. Мы будем заботиться о ребёнке вместе. Ничего большего говорить не хочу — всё-таки, это личная тема и, надеюсь, Бренда тоже справится без лишнего внимания прессы», — написал Зверев на своей странице в «Твиттере».



Сама модель ранее заявила, что они со Зверевым не планируют возобновлять отношения. По словам Патеа, им предстоит в дальнейшем решить вопрос об опеке ребёнка.

Бывшая девушка Зверева о теннисисте: за всё надо отвечать — будь то ребёнок или же насилие