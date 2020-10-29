Бывшая девушка Зверева о теннисисте: за всё надо отвечать — будь то ребёнок или же насилие

Россиянка Ольга Шарыпова, бывшая девушка немецкого теннисистка Александра Зверева рассказала о домашнем насилии со стороны теннисиста.

«В тот день я как раз гуляла с Дашей Медведевой (жена Даниила Медведева. – Прим. «Чемпионата») и своим другом. Мы немного задержались, и Саша разозлился из-за этого. Когда я пришла домой, у нас произошла ссора. Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в «Инстаграме», что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать нас. Но в итоге мне удалось вырваться, и я убежала босиком с одним телефоном на шнурке.

Я собиралась об этом рассказать. И хотела это сделать уже давно. Просто так совпало, что именно в этот день две его бывшие девушки сделали громкие заявления. Бумеранг к нему вернулся именно сегодня. За каждое своё действие люди должны отвечать: будь то ребёнок или же насилие», — сказала Шарыпова в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Об отношениях Зверева и Шарыповой стало известно в декабре 2018 года. В апреле 2019-го Александр объявил о расставании с уроженкой Москвы, удалив все совместные фотографии в социальных сетях. Тем не менее в июле 2019 года пара возобновила отношения. В какой момент в их отношениях произошёл очередной разрыв, не известно.

Ранее стало известно, что немецкая модель Бренда Патеа, которая раньше встречалась с теннисистом Александром Зверевым, забеременела от спортсмена.