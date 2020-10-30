Арина Соболенко показала фото с голубыми волосами и необычным макияжем
Белорусская теннисистка Арина Соболенко на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию в необычном образе — спортсменка примерила парик голубого цвета.
«Хорошего настроения вам», — написала Соболенко.
Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в "Инстаграме".
На прошедшем турнире в Остраве Соболенко оформила победный дубль. В одиночном разряде белоруска одержала победу в финале над соотечественницей Викторией Азаренко. Финал был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились белорусские теннисистки. После победы Соболенко поднялась на 11-ю строчку в рейтинге WTA.
В парном разряде Арина вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в финале победила пару Габриэла Дабровски (Канада) — Луиза Стефани (Бельгия).
Арина Соболенко: возможно, я рада свой форме даже больше, чем титулам
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