Андерсон: знал, что нужно очень хорошо сыграть против Медведева, чтобы пройти дальше

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон, который выигрывал турнир в Вене в 2018 году, прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале соревнований — 6:4, 7:6.
«Я очень-очень доволен. Очень долго ждал, чтобы сыграть такой матч. Сделал это очень качественно, знал, что мне нужно очень хорошо сыграть против Даниила, чтобы пройти дальше.
Мне нравится здесь играть. У меня остались хорошие воспоминания о том, как я играл на этом турнире пару лет назад. Я был очень разочарован тем, что не смог выступить в прошлом году, но я рад снова вернуться сюда и сыграть в отличный теннис, с нетерпением жду своего завтрашнего полуфинала.
Игра получалась у меня здесь с самого начала, хотя я и знал, что будет сложно. Очень рад, что вышел в полуфинал. Конечно, не всё ещё закончилось, но хочу воспользоваться моментом, чтобы по достоинству оценить работу, которая помогла мне выиграть этот матч», — приводит слова Андерсона пресс-служба АТР.
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