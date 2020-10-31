Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: Лоренцо просто снёс меня с корта. Он точно заслужил такой результат

Джокович: Лоренцо просто снёс меня с корта. Он точно заслужил такой результат
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение в четвертьфинальном матче соревнований в Вене (Австрия). Он проиграл представителю Италии Лоренцо Сонего в двух сетах — 2:6, 1:6.

«Он снёс меня с корта, просто снёс. Вот и всё. Конечно, Лоренцо был лучше в игровом аспекте. Я провёл плохой матч, а соперник — отличный. Само собой, он заслужил такой результат», — цитирует Новака официальный сайт АТР.

Джокович потерпел крупнейшее в карьере поражение в трёхсетовом формате — никогда ранее он не брал менее четырёх геймов за игру.

После поражения в четвертьфинале от Сонего Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.

Новак Джокович впервые проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020