Джокович: Лоренцо просто снёс меня с корта. Он точно заслужил такой результат
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение в четвертьфинальном матче соревнований в Вене (Австрия). Он проиграл представителю Италии Лоренцо Сонего в двух сетах — 2:6, 1:6.
«Он снёс меня с корта, просто снёс. Вот и всё. Конечно, Лоренцо был лучше в игровом аспекте. Я провёл плохой матч, а соперник — отличный. Само собой, он заслужил такой результат», — цитирует Новака официальный сайт АТР.
Джокович потерпел крупнейшее в карьере поражение в трёхсетовом формате — никогда ранее он не брал менее четырёх геймов за игру.
После поражения в четвертьфинале от Сонего Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.
Новак Джокович впервые проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов
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