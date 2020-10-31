Свитолина: после избрания Зеленского президентом стала следить за политикой

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о любимом фильме и сериалах, которые она смотрела во время карантина. Спортсменка заявила об интересе к политическим темам.



«Мой любимый фильм, который я иногда пересматриваю, это «Престиж». Сериалы сейчас я смотрю реже. На карантине смотрела интересный сериал Letter to the King. Еще смотрела Underground. Там интересна сама история. Из фильмов я бы отметила Uncut Gems с Адамом Сэндлером.



Вообще, я сейчас в большинстве своем смотрю интервью. Когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, я начала следить за тем, что происходит в политике. Я сама не даю никаких оценок, поскольку я уже много лет не живу в Украине и не имею представления, как живётся обычным людям там. Но смотрю разные интервью, потому что интересно посмотреть на людей в разных ситуациях. И очень люблю смотреть Ted Talks», — цитирует Свитолину «Обозреватель».