Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев узнал соперника по второму раунду «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев узнал соперника по второму раунду «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Определился соперник 5-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева по второму раунду «Мастерса» в Париже. Им стал Кевин Андерсон, занимающий 86-е место в рейтинге ATP. Южноафриканец прошёл первую стадию турнира благодаря отказу серба Ласло Джере при счёте 5:2 в свою пользу.

Также во второй раунд «Мастерса» пробился канадец Стэн Вавринка, который справился с сопротивлением британца Даниэля Эванса — 6:3, 7:6 (6:3). Его соперником станет победитель матча между Жилем Симоном и Томми Полом.

Кроме того во вторую стадию вышел соотечественник Вавринки Милош Раонич, который без проблем переиграл словенца Аляжа Бедене — 6:3, 6:2. Он сыграет с сильнейшим в паре Теннис СандгренПьер-Юг Эрбер.

Матч Медведева и Андерсона состоится завтра, 4 ноября. В этот же день свою борьбу за победу в парижском «Мастерсе» начнёт Андрей Рублёв, который сыграет с Раду Алботом из Молдавии.

Париж. 1-й круг
03 ноября 2020, вторник. 14:30 МСК
Ласло Джере
54
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
2 		   
5 		   
         
Кевин Андерсон
86
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Париж. 1-й круг
03 ноября 2020, вторник. 13:10 МСК
Стэн Вавринка
20
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Даниэль Эванс
31
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Париж. 1-й круг
03 ноября 2020, вторник. 13:10 МСК
Аляж Бедене
53
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Милош Раонич
17
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Определился соперник Андрея Рублёва во втором раунде «Мастерса» в Париже
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020