Даниил Медведев узнал соперника по второму раунду «Мастерса» в Париже

Определился соперник 5-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева по второму раунду «Мастерса» в Париже. Им стал Кевин Андерсон, занимающий 86-е место в рейтинге ATP. Южноафриканец прошёл первую стадию турнира благодаря отказу серба Ласло Джере при счёте 5:2 в свою пользу.

Также во второй раунд «Мастерса» пробился канадец Стэн Вавринка, который справился с сопротивлением британца Даниэля Эванса — 6:3, 7:6 (6:3). Его соперником станет победитель матча между Жилем Симоном и Томми Полом.

Кроме того во вторую стадию вышел соотечественник Вавринки Милош Раонич, который без проблем переиграл словенца Аляжа Бедене — 6:3, 6:2. Он сыграет с сильнейшим в паре Теннис Сандгрен — Пьер-Юг Эрбер.

Матч Медведева и Андерсона состоится завтра, 4 ноября. В этот же день свою борьбу за победу в парижском «Мастерсе» начнёт Андрей Рублёв, который сыграет с Раду Алботом из Молдавии.