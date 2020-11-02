Медведев и Рублёв через 20 лет после Кафельникова и Сафина пробились в восьмёрку лучших

Андрей Рублёв закрепился на 8-м месте, а Даниил Медведев вернулся в топ-5. Но это не предел. Что ждать от «Мастерса» в Париже?

Победа Андрея Рублёва на турнире ATP500 в Вене позволила ему квалифицироваться на Итоговый турнир в Лондоне. Ранее путёвку туда добыл Даниил Медведев. Так сразу два представителя России через 20 лет после подобного успеха Евгения Кафельникова и Марата Сафина получили право выступить на чемпионате среди восьмёрки лучших по итогам сезона.

Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.

В сезоне-2019 фантастические результаты показал Даниил Медведев. Он выиграл 4 титула, был в нескольких крупных финалах, включая US Open, и впервые в своей карьере попал на Итоговый чемпионат ATP. В 2020-м всё складывалось для Даниила непросто. Лучшие результаты он показал на US Open (полуфинал), в Марселе, Цинцинати/Нью-Йорке и Вене (четвертьфиналы). Однако благодаря новой системе подсчёта рейтинговых очков, которую ввели из-за пандемии коронавируса, россиянин сумел сохранить позиции и снова гарантировал себе путёвку в Лондон. И если в начале октября Циципас сдвинул Медведева на 6-е место в рейтинге ATP, то после турнира в Вене россиянин снова вернулся в топ-5, где он находился с августа 2019 года.

Эстафету у Медведева перехватил Андрей Рублёв. Именно он в 2020-м стал главным героем всех российских теннисных новостей. Андрей начал год с того, что повторил достижение словака Доминика Хрбаты, выигравшего в 2004 году два трофея за первые две недели сезона. Вот и Рублёв завоевал сначала главный приз в Дохе, а затем – в Аделаиде. С марта в теннисном календаре наступила многомесячная пауза, но как только карантин в Европе чуть-чуть ослаб, россиянин тут же отправился на выставочные соревнования. На Adria Tour в Задаре Андрей дошёл до финала, который был отменён, а на турнире в Кицбюэле он победил в решающем матче хозяина кортов Доминика Тима. После возобновления сезона Рублёв пробился в четвертьфиналы на US Open и «Ролан Гаррос», а также выиграл подряд три титула на турнирах ATP500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Благодаря этой успешной серии, в начале октября Андрей впервые попал в топ-10, потом поднялся на 8-е место, а сейчас закрепился на нём и первый раз в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, где составит компанию Медведеву.

Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10 Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.

Ровно 20 лет впервые в истории сразу два представители России стали участниками турнира для восьмёрки лучших теннисистов по результатам года. В 2000-м году на Итоговый чемпионат ATP поехали Евгений Кафельников и Марат Сафин. Тогда Кафельников на групповом этапе с одной победой занял третье место в своём квартете, а Сафин вышел в плей-офф, но уступил в полуфинале Андре Агасси. Евгений Кафельников является рекордсменом среди россиян по количеству участий в этом престижном соревновании (7 раз подряд). Его лучший результат – финал-1997. Николай Давыденко, который 5 лет подряд становился участником Итогового турнира, в 2008 году стал финалистом, а в 2009-м – чемпионом.

Все российские теннисисты – участники Итогового чемпионата ATP (5):



1. Евгений Кафельников – 7 раз (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

2. Николай Давыденко – 5 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

3.

4. Даниил Медведев – 2 (2019, 2020)

5. Андрей Рублёв – 1 (2020) 1. Евгений Кафельников – 7 раз (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)2. Николай Давыденко – 5 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)3. Марат Сафин – 3 (2000, 2002, 2004)4. Даниил Медведев – 2 (2019, 2020)5. Андрей Рублёв – 1 (2020)

Итоговый чемпионат стартует 15 ноября, а перед ним пройдёт ещё «Мастерс» в Париже и турнир ATP250 в Софии. Именно там определится судьба последней путёвки в Лондон. Главные претенденты – аргентинец Диего Шварцман и итальянец Маттео Берреттини, а также бельгиец Давид Гоффен и испанец Пабло Карреньо-Буста. Кстати, Рублёв с Медведевым тоже приехали в Париж. Они, как высоко сеяные, стартуют со второго круга. За победу на этом турнире даётся 1000 очков, а за попадание в финал – 600. Даниил сейчас, как уже было сказано, находится на 5-м месте рейтинга ATP. Но это не предел. У него наконец-то появился реальный шанс подвинуть самого Роджера Федерера с 4-й позиции. Для этого ему достаточно выйти в полуфинал (+350 очков). При этом у швейцарца сгорит 400 очков за прошлогодний Лондон, а у Медведева сгорать нечему.

Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.

У Андрея тоже есть некоторые шансы по итогам недели продвинуться вверх в рейтинг-листе. Россиянин после победы в Вене сразу же заверил всех, что не намерен пропускать «Мастерс» в Париже: «Я на сто процентов буду играть в Берси. Я хорошо себя чувствую, потому что после Санкт-Петербурга я ничего не играл, почти пять дней отдыхал». Отметим, что у стоящих перед ним Циципаса и Зверева после Парижа тоже, как и у Федерера, сгорят очки за прошлогодний Итоговый (у Александра – 400, а у Стефаноса – 1300). Рублёв сможет подвинуть и Стефаноса, и Александра, если будут выполнены несколько условий. Самое главное – Рублёв должен завоевать титул на французском «Мастерсе». Кроме того, Зверев не должен пройти дальше четвертьфинала, а Циципас – полуфинала (см. таблицу). Задача архисложная, но для Рублёва выполнимая, как он уже не раз доказывал в этом сезоне.

Стоит добавить, что «Мастерс» в Париже имеет огромное значение для Джоковича и Надаля. Несмотря на то, что первая ракетка мира Новак Джокович пропускает этот турнир, он будет внимательно следить за выступлением испанца. Если Рафаэль не сможет завоевать в столице Франции титул, то Новак гарантирует себе шестой раз в карьере первое место в рейтинге ATP по итогам сезона, догнав по этому показателю рекордсмена – знаменитого американца Пита Сампраса.