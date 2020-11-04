Претендент на путёвку на Итоговый турнир АТР Шварцман вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче второго круга шестой сеяный Шварцман нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Шварцман 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Гаске подал 6 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Шварцман сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной, начавшим соревнования с квалификации. В первом круге основной сетки Давидович Фокина обыграл россиянина Карена Хачанова.
Шварцман продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир АТР в Лондоне. Единственным соперником аргентинца остался испанец Пабло Карреньо-Буста, которому, чтобы попасть в топ-8, нужно не только выиграть в Париже, но и удачно сыграть на турнире в Софии. Остальные конкуренты — итальянец Маттео Берреттини и бельгиец Давид Гоффен – завершили борьбу на «Мастерсе» и уже не смогут опередить Шварцмана.
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