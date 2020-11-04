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Рублёв отдал только три гейма Алботу на старте «Мастерса» в Париже

Рублёв отдал только три гейма Алботу на старте «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В стартовом матче соревнований пятый сеяный Рублёв разгромил молдаванина Раду Албота, выступающего в основной сетке в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.

Рублёв 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Албот подал два эйса, дважды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Рублёв сыграет либо с 12-м сеяным швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с американцем Томми Полом.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Раду Албот на «Мастерсе» в Париже.

Париж. 2-й круг
04 ноября 2020, среда. 22:00 МСК
Раду Албот
90
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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