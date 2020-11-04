Рублёв отдал только три гейма Алботу на старте «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В стартовом матче соревнований пятый сеяный Рублёв разгромил молдаванина Раду Албота, выступающего в основной сетке в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.

Рублёв 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Албот подал два эйса, дважды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Рублёв сыграет либо с 12-м сеяным швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с американцем Томми Полом.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Раду Албот на «Мастерсе» в Париже.