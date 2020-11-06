Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Медведев 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Шварцмана ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.
За выход в финал соревнований Медведев поборется с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Милош Раонич (Канада).
Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.
Рекомендуем вам
- 6 ноября 2020
-
17:14
-
17:05
-
16:43
-
16:05
-
15:38
-
13:06
-
13:04
-
12:13
-
12:09
-
11:41
-
11:08
-
10:45
-
09:53
-
09:27
-
03:56
-
02:50
-
01:05
-
00:46
-
00:03
- 5 ноября 2020
-
23:51
-
23:23
-
21:58
-
20:06
-
19:35
-
18:54
-
18:24
-
17:57
-
17:35
-
16:26
-
16:04
-
14:15
-
13:40
-
12:13
-
11:11
-
10:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам