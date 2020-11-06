Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Медведев 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Шварцмана ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

За выход в финал соревнований Медведев поборется с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Милош Раонич (Канада).

Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.