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Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Медведев 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Шварцмана ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

За выход в финал соревнований Медведев поборется с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Милош Раонич (Канада).

Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

Париж. 1/4 финала
06 ноября 2020, пятница. 16:05 МСК
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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