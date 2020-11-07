«У него гигантский запас роста». Тренер Федерера оценил перспективы Берреттини

Бывшая третья ракетка мира хорват Иван Любичич, являющийся в настоящее время одним из тренеров швейцарца Роджера Федерера, высказал своё мнение о потенциале итальянского теннисиста Маттео Берреттини.
«Маттео — исключительный парень и отличный теннисист. На мой взгляд, у Берреттини есть всё, чтобы добиваться побед на турнирах «Большого шлема».
Примечательно, что Маттео был всегда хорош на кортах с грунтовым покрытием. Но затем он добился неплохих результатов и на других кортах. Парень ещё молод и обладает гигантским запасом роста. Он точно движется в правильном направлении», — цитирует Любичича Ok Tennis.
Берреттини сейчас занимает 10-ю строчку рейтинга ATP. Последним турниром, в котором итальянец принимал участие, был «Мастерс» в Париже. Во втором круге Маттео со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:0), 5:7 проиграл американцу Маркосу Гирону.
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