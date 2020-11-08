Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс», одолев Зверева в финале

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале «Мастерса» в Париже. В решающей игре со счётом 5:7, 6:4, 6:1 он победил немецкого теннисиста Александра Зверева. Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут.
Медведев 14 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Зверев подал 11 эйсов, 3 раза ошибался на подаче и использовал 1 шанс из 7 взять подачу соперника.
Для Медведева это первый титул в 2020 году. Его лучшим результатом в сезоне был полуфинал US Open, где он уступил будущему чемпиону, австрийцу Доминику Тиму.
Этот финал стал для Даниила уже четвёртым на турнирах серии «Мастерс». В 2019 году он побеждал в Цинциннати и Шанхае. В Монреале россиянин проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
В понедельник, 9 ноября, россиянин поднимется на четвёртую строчку в рейтинге ATP. Он сместит 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
Турнир серии «Мастерс» стартовал в столице Франции 2 ноября. Призовой фонд турнира составил € 3 732 680.
В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.
Следующим турниром для россиянина станет Итоговый чемпионат, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне.
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