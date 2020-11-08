Александрова, Звонарёва и Кудерметова узнали соперниц на старте турнира в Линце

Завтра, 9 ноября, в Линце (Австрия) стартует последний в сезоне турнир WTA. Изначально он должен был проходить с 11 по 18 октября, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на ноябрь.
В турнире примут участие сразу четыре представительницы России. Первая ракетка страны Екатерина Александрова в первом круге сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, Вероника Кудерметова встретится с австрийкой Барбарой Хаас, Вере Звонарёвой будет противостоять украинка Марта Костюк, а Варваре Грачёвой – украинская теннисистка Катарина Завацкая.
Также отметим, что белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) на старте соревнований сыграет с итальянкой Ясмине Паолине, а украинка Даяна Ястремская (3) встретится с бельгийкой Гретье Миннен.
Действующей чемпионкой турнира является 16-летняя американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.
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