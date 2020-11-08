Даниил Медведев: ходили слухи, что «Мастерс» будет отменён, тогда бы я его не выиграл

Даниил Медведев после победы в финале «Мастерса» в Париже над немецким теннисистом Александром Зверевым высказал мнение по поводу проведения соревнований без зрителей. Также россиянин поблагодарил организаторов турнира в столице Франции.
«Титул есть титул. Конечно, намного приятнее играть при болельщиках. Когда выигрываешь, то удостаиваешься длительных оваций. Каждый фанат аплодирует. Это очень здорово. Сейчас всё немного по-другому. Единственные довольные люди вокруг – это твоё окружение, команда. Но суть от этого не меняется. Выигранный трофей – это выигранный трофей.
Признаться, среди многих теннисистов ходили слухи, что «Мастерс» будет отменён. Если бы так и вышло, то я бы просто его не выиграл. Поэтому со всей искренностью выражаю благодарность организаторам, а также тем, кто приложил руку к проведению такого замечательного турнира», — сказал Медведев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».
- 8 ноября 2020
-
23:52
-
23:24
-
21:55
-
21:38
-
21:16
-
20:55
-
20:28
-
20:18
-
20:12
-
20:05
-
19:27
-
18:52
-
18:29
-
16:58
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
14:36
-
13:22
-
10:41
-
10:14
-
10:14
-
01:06
-
00:32
-
00:03
- 7 ноября 2020
-
23:42
-
23:07
-
21:44
-
21:18
-
20:59
-
20:38
-
19:32
-
19:14
-
18:55
-
18:47