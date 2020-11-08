Даниил Медведев: ходили слухи, что «Мастерс» будет отменён, тогда бы я его не выиграл

Даниил Медведев после победы в финале «Мастерса» в Париже над немецким теннисистом Александром Зверевым высказал мнение по поводу проведения соревнований без зрителей. Также россиянин поблагодарил организаторов турнира в столице Франции.

«Титул есть титул. Конечно, намного приятнее играть при болельщиках. Когда выигрываешь, то удостаиваешься длительных оваций. Каждый фанат аплодирует. Это очень здорово. Сейчас всё немного по-другому. Единственные довольные люди вокруг – это твоё окружение, команда. Но суть от этого не меняется. Выигранный трофей – это выигранный трофей.

Признаться, среди многих теннисистов ходили слухи, что «Мастерс» будет отменён. Если бы так и вышло, то я бы просто его не выиграл. Поэтому со всей искренностью выражаю благодарность организаторам, а также тем, кто приложил руку к проведению такого замечательного турнира», — сказал Медведев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».