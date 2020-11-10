Марин Чилич впервые в карьере не дошёл до 1/4 финала на турнирах ATP за сезон

41-я ракетка мира хорват Марин Чилич в первом круге турнира в Софии (Болгария) проиграл чешскому теннисисту Йонашу Форейтеку, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 3:6, 2:6. Таким образом, Марин впервые в профессиональной карьере не смог ни разу дойти до четвертьфинала турнира ATP за сезон, сообщает журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».

Чех находится на 399-й строчке рейтинга ATP, это соперник с самым низким рейтингом среди тех, кому проигрывал Чилич.

Следующим соперником Форейтека будет победитель матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ришар Гаске (Франция).

Марин Чилич — победитель US Open 2014 года, финалист Уимблдона 2017 года и Открытого чемпионата Австралии 2018 года. Также в 2018 году спортсмен стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Хорватии.