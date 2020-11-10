Марин Чилич впервые в карьере не дошёл до 1/4 финала на турнирах ATP за сезон

41-я ракетка мира хорват Марин Чилич в первом круге турнира в Софии (Болгария) проиграл чешскому теннисисту Йонашу Форейтеку, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 3:6, 2:6. Таким образом, Марин впервые в профессиональной карьере не смог ни разу дойти до четвертьфинала турнира ATP за сезон, сообщает журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».
Чех находится на 399-й строчке рейтинга ATP, это соперник с самым низким рейтингом среди тех, кому проигрывал Чилич.
Следующим соперником Форейтека будет победитель матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ришар Гаске (Франция).
Марин Чилич — победитель US Open 2014 года, финалист Уимблдона 2017 года и Открытого чемпионата Австралии 2018 года. Также в 2018 году спортсмен стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Хорватии.
- 10 ноября 2020
-
10:42
-
09:17
-
02:35
- 9 ноября 2020
-
22:40
-
22:15
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
16:43
-
15:36
-
14:24
-
13:46
-
13:01
-
12:28
-
11:49
-
10:32
-
09:39
-
09:04
-
08:30
-
00:38
- 8 ноября 2020
-
23:52
-
23:24
-
21:55
-
21:38
-
21:16
-
20:55
-
20:28
-
20:18
-
20:12
-
20:05
-
19:27
-
18:52
-
18:29
-
16:58
-
16:27