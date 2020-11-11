Шварцман не хочет играть с Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, впервые в карьере квалифицировавшийся на Итоговый чемпионат АТР, рассказал, с кем бы хотел сыграть на групповом этапе. Турнир стартует в Лондоне 15 ноября.
«Если пришлось бы выбирать, сыграл бы с теми, кто любит грунт так же, как и я: Надаль, Тим и Циципас. Хотя реальность такова, что сейчас все теннисисты всё лучше и лучше играют на разных покрытиях. Однако именно с этими соперниками играть мне будет легче, чем с Медведевым и Зверевым, которые убивают тебя подачей», — приводит слова Шварцмана La Nacion.
О том, что Шварцман впервые сыграет на Итоговом турнире, стало известно 6 ноября, когда его единственный соперник за попадание на соревнования Пабло Карреньо-Буста проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.
28-летний аргентинец занимает девятую строчку в обновлённом рейтинге АТР. Шварцман стал восьмым аргентинцем в истории, квалифицировавшимся на Итоговый турнир.
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