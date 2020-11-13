Арина Соболенко отреагировала на выход в четвертьфинал турнира в Линце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В матче второго раунда Арина, будучи первой сеяной, нанесла поражение швейцарке Стефани Фёгель — 6:0, 6:3.
«Думаю, я отлично начала матч, выполняла свои удары и вообще не ошибалась. Затем соперница заиграла агрессивнее. Во втором сете она стала больше использовать силу, а я не была к этому готова. Однако я смогла быстро адаптироваться, это и помогло мне выиграть матч.
Я работаю над своей концентрацией на корте. У меня было много матчей, когда я практически не играла в первом сете, затем совершала камбэк, а в третьей партии уже шансы были равны. Теперь я стараюсь сразу же оказывать давление на соперниц. Также я работаю над тем, чтобы разнообразить удары.
Когда я слишком много думаю о том, куда стоит направить мяч, то ошибаюсь. Когда я свободнее веду себя на корт, то не ощущаю такого напряжения. Я знаю, куда должен полететь мяч, и направляю его, не прикладывая большой силы. Когда я чувствую себя свободно, то могу летать на корте и делать всё, что в моих силах", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
Арина также прокомментировала тот факт, что второй номер посева получила её подруга бельгийка Элисе Мертенс. Они давно выступают в паре.
«Мы лидеры посева? Думаю, такое случилось впервые, это круто. Я бы хотела сыграть с ней в финале. Это было бы нечто особенное», — сказала Соболенко.
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