19 эйсов помогли Поспишилу обыграть Гаске и выйти в финал турнира в Софии

Канадский теннисист Вашек Поспишил вышел в финал турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В полуфинале Поспишил нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
Поспишил подал 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Гаске один раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и не воспользовался единственной возможностью взять подачу соперника.
За титул турнира категории АТР 250 в Софии 30-летний Поспишил сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синером, который стал первым теннисистом 2001 года рождения, который выйдет на корт в финале турнира АТР.
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
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