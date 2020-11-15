Янник Синнер — первый чемпион турнира ATP, родившийся в 2001 году
Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком 2001 года рождения, кому удалось выиграть главный трофей соревнований категории АТР. Вчера, 15 ноября, 19-летний теннисист обыграл канадца Вашека Поспишила в решающем матче соревнований в Софии (Болгария) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).
Синнер 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Поспишил подал 14 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу соперника.
Янник Синнер — 44-й номер рейтинга АТР. В этом сезоне в 33 официальных матчах одержал 19 побед. На Открытом чемпионате Франции ему удалось дойти до четвертьфинала, где он в трёх сетах уступил будущему чемпиону соревнований Рафаэлю Надалю из Испании — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.
«Это что-то невероятное». Янник Синнер поделился эмоциями после победы на турнире в Софии
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