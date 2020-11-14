«Это что-то невероятное». Янник Синнер поделился эмоциями после победы на турнире в Софии

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу, которую он одержал в финале турнира категории АТР 250 в Софии (Болгария). В решающем матче со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) он обыграл канадца Вашека Поспишила. Встреча продолжалась 2 часа и 17 минут.
«Добиваться побед на турнирах — всегда особенное событие. Я чувствовал себя хорошо на этой неделе. Это что-то невероятное. 7:6 в третьем сете… было очень тяжело. Но такие победы даже приятнее, чем победы со счётом 6:1 6:1, например. Я доволен игрой, доволен тем, как бился за каждое очко. Думаю, это особенная неделя для меня», — цитирует Синнера Atp Tour.
Итальянец стал первым игроком 2001 года рождения, которому удалось победить в финале турнира категории АТР. Кроме того, Янник стал самым молодым теннисистом, завоевавшим титул ATP за более чем 12 лет. Последним игроком, выигравшим трофей в более молодом возрасте, был японец Кей Нисикори. Победу он одержал в возрасте 18 лет.
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