Циципас — Тим. Текстовая трансляция матча открытия Итогового турнира АТР в Лондоне

Сегодня, 15 ноября, состоится матч первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют австриец Доминик Тим и представитель Греции действующий чемпион соревнований Стефанос Циципас. Начало матча запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди Тим — 4-3.



Интересно, что последнее встреча теннисистов состоялась год назад в финале этого же турнира. Тогда Стефанос одержал волевую победу со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Тим в Лондоне.



В группе «Лондон» также сыграют испанец Рафаэль Надаль и дебютант турнира из России Андрей Рублёв. Их матч состоится сегодня. Ориентировочное время начала — 23:00 мск.



Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.