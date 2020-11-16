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Рублёв в дебютном матче на Итоговом турнире АТР уступил Надалю

Рублёв в дебютном матче на Итоговом турнире АТР уступил Надалю
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче Итогового турнира ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 1 час и 18 минут.

Рублёв 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Надаль подал 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры Рублёв – Надаль на Итогом турнире в Лондоне.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Лондон-2020
15 ноября 2020, воскресенье. 23:15 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, по итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон», где сыграет ещё два поединка. Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом и Стефаном Циципасом из Греции, который является действующим чемпионом турнира.

Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.

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