Рублёв в дебютном матче на Итоговом турнире АТР уступил Надалю

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче Итогового турнира ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 1 час и 18 минут.
Рублёв 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Надаль подал 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры Рублёв – Надаль на Итогом турнире в Лондоне.
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Напомним, по итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон», где сыграет ещё два поединка. Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом и Стефаном Циципасом из Греции, который является действующим чемпионом турнира.
Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.
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