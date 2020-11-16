Рублёв в дебютном матче на Итоговом турнире АТР уступил Надалю

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче Итогового турнира ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 1 час и 18 минут.



Рублёв 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Надаль подал 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры Рублёв – Надаль на Итогом турнире в Лондоне.

Напомним, по итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон», где сыграет ещё два поединка. Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом и Стефаном Циципасом из Греции, который является действующим чемпионом турнира.



Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.