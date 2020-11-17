Медведев прокомментировал победу над Зверевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне

24-летний российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги победной встречи с представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:4) на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания).

«Уверенность — это ключ к успеху, а победа на «Мастерсе» всегда способствует её укреплению. Я знал, что сегодня могу продемонстрировать хорошую игру. Поначалу в этой игре всё было немного шатко для нас обоих, были некоторые невероятные моменты. Интенсивность матча была одной из самых напряженных в моей карьере.

Когда вы играете с соперником из первой десятки в первом матче турнира, вы должны быть сконцентрированы всё время. Это главное, что мне удалось сделать. Выиграв первый гейм, я сказал себе: «Хорошо, но это было только начало». В целом, я доволен своим выступлением.

Подача с руки? Я ни в коем случае не хотел проявлять к Александру неуважение. Вот почему я сделал это при счёте 30:30, а не при 40:0. Моя широкая подача работала не так хорошо, как мне хотелось бы сегодня, и он хорошо отвечал. Так что я решил пойти на такой шаг. Потом я увидел, что он был примерно в пяти метрах от базовой линии, а я держал мяч близко к моей ракетке. Это был ход, просто чтобы выиграть. Это действительно сработало, но, считаю, что он хорошо ответил», — цитирует Медведева Nitto ATP Finals.