Зверев — о поражении от Медведева: один из худших моих матчей после возобновления сезона

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6.

«Моя подача работала не лучшим образом. В целом матч сложился для меня не очень хорошо. Думаю, после возобновления сезона это был один из худших моих матчей», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.

Александр также поделился ожиданиями от игр с сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом.

«Новак — это Новак. Он доминирует. Но мне нужно будет обращать внимание на свою игру. Мне нужно будет играть лучше. Мне нужно лучше действовать на корте. Если я сыграю как сегодня, то ни одного матча на этой неделе не выиграю. Я больше не могу себе позволить проиграть. Мне нужно победить Диего и Джоковича, чтобы получить шанс на выход в полуфинал. Я постараюсь сделать это. Но с такой игрой сделать это будет сложно», — сказал Зверев.