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Надаль выступил за сохранение пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема»

Надаль выступил за сохранение пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема»
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение относительно пятисетовых противостояний на турнирах «Большого шлема».

Уже в течение нескольких лет ведутся споры о том, стоит ли мэйджорам перейти на трёхсетовые матчи, как и остальным турнирам элитного мужского тура.

«Я категорически против перемен на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что пятисетовые матчи — часть истории нашего вида спорта, не так ли?» — приводит слова Надаля Eurosport.

Главным противником идеи сохранение традиций пятисетовых сражений на четырёх важнейших турнирах АТР является первая ракетка мира Новак Джокович.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в сезоне-2020 стал победителем «Ролан Гаррос» и достиг отметки в 20 выигранных турниров «Большого шлема».

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