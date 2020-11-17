Надаль выступил за сохранение пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение относительно пятисетовых противостояний на турнирах «Большого шлема».
Уже в течение нескольких лет ведутся споры о том, стоит ли мэйджорам перейти на трёхсетовые матчи, как и остальным турнирам элитного мужского тура.
«Я категорически против перемен на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что пятисетовые матчи — часть истории нашего вида спорта, не так ли?» — приводит слова Надаля Eurosport.
Главным противником идеи сохранение традиций пятисетовых сражений на четырёх важнейших турнирах АТР является первая ракетка мира Новак Джокович.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в сезоне-2020 стал победителем «Ролан Гаррос» и достиг отметки в 20 выигранных турниров «Большого шлема».
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Теперь на Итоговом чемпионате ATP для Рублёва всё будет зависеть от поединка с Циципасом во вторник.
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