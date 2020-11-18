Борис Собкин: за этот год Рублёва надо только хвалить

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился мнением о матче россиянина Андрея Рублёва с греком Стефаносом Циципасом во втором туре Итогового чемпионата АТР и оценил выступление уроженца Москвы сезоне.

«При счёте 1:6 я подумал, что Рублёв действительно устал, бензин кончился, он сделал всё, чтобы попасть в Лондон. К этому времени машина была без бензина, как мне казалось, но потом он начал играть на автомате. Кончилось тем, что Циципас вздрогнул. Конечно, двойная на матчболе — это случайность, но у каждой случайности есть закономерность. Рублёв выдавливал из себя всё, что мог. Он почти выиграл матч.



В любом случае за этот год Андрея надо только хвалить. Блестящий сезон! Он сделал колоссальный скачок вперёд. Рублёв проделал огромную работу и вышел на новый уровень, а сейчас он просто устал. Мы должны его только поблагодарить», — сказал Собкин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч Рублёва с Циципасом завершился победой грека со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 1 час 56 минут.