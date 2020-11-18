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Зверев одержал первую победу на Итоговом турнире в Лондоне, обыграв Шварцмана

Зверев одержал первую победу на Итоговом турнире в Лондоне, обыграв Шварцмана
Теннис / ATP 0

Теннисист из Германии Александр Зверев одержал первую победу на групповом этапе Итогового чемпионата АТР — 2020 в Лондоне. В матче второго тура в группе «Токио» Зверев обыграл дебютанта соревнований, аргентинца Диего Шварцмана, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Зверев подал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Шварцман ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и трижды взял подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Диего Шварцман на Итоговом чемпионате АТР.

Для Шварцмана это второе поражение в группе. В первом туре он проиграл сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6. Зверев на старте проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 3:6, 4:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Токио-1970
18 ноября 2020, среда. 17:35 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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