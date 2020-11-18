Александр Зверев: счастлив дать себе шанс выйти в полуфинал

Теннисист из Германии Александр Зверев прокомментировал первую победу на групповом этапе Итогового чемпионата АТР — 2020 в Лондоне. В матче второго тура в группе «Токио» Зверев обыграл дебютанта соревнований, аргентинца Диего Шварцмана, со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

«Этот матч был намного лучше, чем в понедельник. Диего — очень сложный игрок. Он заслуживает быть здесь. Лёгких матчей не бывает, но я рад победе. Счастлив дать себе шанс выйти в полуфинал, и с нетерпением жду пятницы. Там будет самый сложный матч — с Новаком Джоковичем. Мы уже играли здесь дважды, так что я с нетерпением жду новой встречи», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

В пятницу, 20 ноября, победитель Итогового турнира — 2018 Зверев попытается выйти в полуфинал третий год подряд.