Александр Зверев: счастлив дать себе шанс выйти в полуфинал

Теннисист из Германии Александр Зверев прокомментировал первую победу на групповом этапе Итогового чемпионата АТР — 2020 в Лондоне. В матче второго тура в группе «Токио» Зверев обыграл дебютанта соревнований, аргентинца Диего Шварцмана, со счётом 6:3, 4:6, 6:3.
«Этот матч был намного лучше, чем в понедельник. Диего — очень сложный игрок. Он заслуживает быть здесь. Лёгких матчей не бывает, но я рад победе. Счастлив дать себе шанс выйти в полуфинал, и с нетерпением жду пятницы. Там будет самый сложный матч — с Новаком Джоковичем. Мы уже играли здесь дважды, так что я с нетерпением жду новой встречи», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.
В пятницу, 20 ноября, победитель Итогового турнира — 2018 Зверев попытается выйти в полуфинал третий год подряд.
- 18 ноября 2020
-
21:27
-
21:08
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
13:56
-
13:19
-
12:52
-
12:52
-
12:23
-
11:42
-
11:33
-
10:44
-
09:57
-
09:03
-
08:38
-
02:56
-
01:32
-
01:11
-
01:06
-
00:37
- 17 ноября 2020
-
23:52
-
23:21
-
22:45
-
22:26
-
20:35
-
19:59
-
19:46
-
18:59
-
18:02
-
16:54
-
16:51
-
16:34
-
13:54
-
13:03