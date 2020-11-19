Новак Джокович назвал Даниила Медведева одним из лучших теннисистов мира

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым во втором туре Итогового чемпионата АТР в Лондоне со счётом 3:6, 3:6. Первая ракетка мира назвал Даниила одним из лучших игроков мира.
«Ближе к концу матча я почувствовал себя лучше. Однако неудачные 15-20 минут привели к тому, что я проиграл 7 геймов подряд. Я не могу позволять себе подобное в матче с одним из лучших теннисистов мира. Он просто был лучше, никаких вопросов. Даниил подавал невероятно здорово, прекрасно двигался. Он допустил не так много невынужденных ошибок и подарил мне не так много простых очков. Я просто провёл не очень хороший матч. Я думал, что сыграю лучше, но стоит отдать должное сопернику. Он сыграл на высоком уровне», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.
Даниил гарантировал себе первое место в группе. Джокович и немец Александр Зверев в очном противостоянии определят обладателя второй путёвки в полуфинал.
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