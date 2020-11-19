Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал

Во втором раунде группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Россиянин досрочно гарантировал себе путёвку в плей-офф, причём с первого места. Впервые с 2009 года представитель России вышел в полуфинал этого престижного соревнования с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира.

Медведев второй раз подряд обыграл Зверева. Теперь уже на Итоговом турнире Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP за два года. У россиянина отличные шансы на выход из группы.

В первом матче среды на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне встречались неудачники первого тура группы «Токио-1970» – Александр Зверев и Диего Шварцман. Впервые в этом квартете получился трёхсетовый матч. Победил в итоге Зверев – 6:3, 4:6, 6:3. Втрое поражение Шварцмана на турнире само по себе не означало, что он потерял все шансы на выход в плей-офф. Ему нужно было дождаться исхода вечернего поединка Джокович – Медведев. В случае победы россиянина с любым счётом, аргентинец точно бы занял последнее, 4-е место в группе. А вот выигрыш серба давал надежды Шварцману на выход в плей-офф с одной победой.

Что касается матча Джокович – Медведев, то соперники встречались раньше 6 раз, и дважды Даниил праздновал успех – на «Мастерсах» в Монте-Карло и Цинциннати-2019. А вот в 2020 году теннисисты сыграли один раз, в январе на ATP Cup в Австралии, и тогда в трёх сетах первенствовал уже сербский теннисист. Так как Медведев и Джокович выиграли свои стартовые матчи, то после очного противостояния один из них мог досрочно получить путёвку в плей-офф. Для этого Новаку нужно было выиграть у россиянина в двух сетах, а Даниилу – просто победить первую ракетку мира с любым счётом.

Начало матча получилось довольно упорным. Но при этом у Джоковича не было ни одного брейк-пойнта, а вот у Даниила было несколько возможностей взять подачу соперника. Ключевым в этом сете стал 7-й гейм, когда Новак сначала отыгрался с 15:40, однако после пяти раз «ровно» россиянин добрался до третьего брейк-пойнт и его реализовал. Джокович в этот момент не смог прибавить оборотов, а наоборот уже на следующей своей подаче позволил россиянину получить сетбол и тут же сделал двойную ошибку. 6:3 в пользу Медведева. В этот момент стало ясно, что Новак не решит вопрос с выходом в плей-офф до финального тура группового этапа.

«Я искал утешения. Не плакал, а просто жаловался жене». Где Медведев находит вдохновение Даниил Медведев – о закулисной стороне тенниса, о том, что обычно скрыто от фанатов.

Начало второго сета для Джоковича тоже не сложилось. С учётом концовки первой партии он проиграл 7 геймов подряд и позволил сопернику повести со счётом 3:0. Медведеву этого оказалось достаточно. Он уверенно держал свою подачу, ни разу не потерял концентрацию и в итоге победил первую ракетку мира 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Победа Медведева над первой ракеткой мира многое прояснила с раскладами этой группе. Во-первых, сам Даниил досрочно получил путёвку в полуфинал, причём с первого места в своём квартете. Во-вторых, Диего Шварцман лишился шансов попасть в плей-офф. В-третьих, судьбу второго места в группе определят в очной встрече Джокович и Зверев.

«Долго смеялся, услышав все эти прозвища». Что думают соперники о стиле игры Медведева И почему Даниил Медведев не отрывается от своего телефона даже на корте.

Таким образом, впервые с 2009 года теннисист из России сыграет в полуфинале Итогового чемпионата ATP. Последний раз это удалось сделать Николаю Давыденко. Так как Медведев вышел в плей-офф с первого места, то в субботнем полуфинале он точно не встретится с победителем другой группы – Домиником Тимом. Соперником россиянина будет либо Рафаэль Надаль, либо Стефанос Циципас. Но пока Даниилу предстоит в пятницу заключительный матч группового этапа с Диего Шварцманом, который тоже имеет определённое значение – за победы в этой встрече Медведев может получить 200 рейтинговых очков и 153 тыс. долларов призовых. Так что побороться есть за что.