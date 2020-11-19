Владимир Камельзон: Медведев показал, что он лидер номер один в мировом теннисе

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева в матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:3, 6:3.
«В этой итоговой восьмёрке каждый может обыграть каждого. В ней нет неиграющих людей, но матч Медведева с Джоковичем был особенный. То, что сделал Даниил, первый его сет — лучшее, что я когда-либо видел у него! Я его сторонник, но иногда критикую. Этот матч просто уникален. После седьмого гейма Джокович ещё чуть-чуть поборолся, но понял, что всё бесполезно.
После того, как Даниил вышел на игру, ему нужно сказать: «Ты великий человек!» Медведев изначально вышел играть на победу. Его не смутило, что надо играть против первой ракетки мира, это уже о чём-то говорит! Что бы ни пробовал Новак, всё рушилось. Подачи и форхенды от Даниила просто потрясающие! Медведев просто вышел и победил, за это ему честь и хвала!
Я рад, что наш спортсмен показал такую игру. Не важно, что будет дальше. Важно, что Медведев показал, что он лидер номер один в мировом теннисе», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 ноября 2020
-
13:02
-
12:46
-
11:36
-
11:12
-
10:48
-
09:53
-
09:29
-
09:17
-
08:30
-
06:00
-
05:12
-
03:07
-
02:54
-
01:01
-
00:35
- 18 ноября 2020
-
23:22
-
22:08
-
21:27
-
21:08
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
13:56
-
13:19
-
12:52
-
12:52
-
12:23
-
11:42
-
11:33
-
10:44
-
09:57
-
09:03
-
08:38
-
02:56
-
01:32