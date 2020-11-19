Владимир Камельзон: Медведев показал, что он лидер номер один в мировом теннисе

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева в матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:3, 6:3.

«В этой итоговой восьмёрке каждый может обыграть каждого. В ней нет неиграющих людей, но матч Медведева с Джоковичем был особенный. То, что сделал Даниил, первый его сет — лучшее, что я когда-либо видел у него! Я его сторонник, но иногда критикую. Этот матч просто уникален. После седьмого гейма Джокович ещё чуть-чуть поборолся, но понял, что всё бесполезно.



После того, как Даниил вышел на игру, ему нужно сказать: «Ты великий человек!» Медведев изначально вышел играть на победу. Его не смутило, что надо играть против первой ракетки мира, это уже о чём-то говорит! Что бы ни пробовал Новак, всё рушилось. Подачи и форхенды от Даниила просто потрясающие! Медведев просто вышел и победил, за это ему честь и хвала!



Я рад, что наш спортсмен показал такую игру. Не важно, что будет дальше. Важно, что Медведев показал, что он лидер номер один в мировом теннисе», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.